ดื่มด่ำประสบการณ์สุดล้ำอีกระดับของนักเดินทาง

ในงาน “Johnnie Walker Green Label Launch Party”

ศรัญ วงศ์สัมพันธ์ ผู้บริหารจาก ดิอาจิโอ จีทีเอ็มอี (ที่ 3 ซ้าย)

และ วิตราพร ลิมพะสุต ผู้บริหารจาก คิง เพาเวอร์ (ที่ 4 ซ้าย)

Diageo Global Travel and Middle East / GTME (ดิอาจิโอ โกลบอล ทราเวล แอนด์ มิดเดิ้ล อีสต์ หรือ ดิอาจิโอ จีทีเอ็มอี) ร่วมกับ King Power จัดงาน “Johnnie Walker Green Label Launch Party” ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้คอนเซ็พท์ “The Wayfarer : A Journey to the Land of Malt Intensity” เพื่อเฉลิมฉลองสู่การกลับมาอีกครั้งของ Johnnie Walker Green Label

มาร์ค กิ่งโพยม

ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ Brand Ambassador

เจนณรงค์ ภูมิจิตร Senior Brand Ambassador

พร้อมเปิดตัว Johnnie Walker Island Green สุดพิเศษที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี เท่านั้น โดยได้รับเกียติจาก เซเลบริตี้ร่วมงานมากมาย อาทิ ปิยพันธ์ เปาอินทร์, เจสสิก้า อมรกุลดิลก, ดารัน วิสุทธิผล และ ติระวินท์ เย็นประทีป ณ ร้าน The Owl Society Whiskey Saloon ซอยสุขุมวิท 61

Danny Sorum คุณศรัญ วงศ์สัมพันธ์ และ Johan Davidsson

ศรัญ วงศ์สัมพันธ์ Retail Business Manager – GTME SEA กล่าวว่า หลังจากที่ Johnnie Walker Green Label เคยเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และได้ยุติการจำหน่ายทั่วโลกไปแล้วครั้งหนึ่งนั้น ก็มีเสียงเรียกร้องอย่างมากจากทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่ขาดสาย จนกระทั่งในปีนี้ Johnnie Walker Green Label กลับมาสร้างตำนานอีกครั้ง และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะใน คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จึงต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจนักเดินทางด้วยการเปิดตัว Johnnie Walker Island Green ซึ่งหาซื้อได้เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี เท่านั้น แด่นักเดินทางที่ชื่นชอบดื่มด่ำประสบการณ์ชั้นเลิศอีกระดับของรสชาติมอลท์แท้ๆที่หาไม่ได้จากที่ไหน และถือเป็นของขวัญสุดพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้รับต้องประทับใจอย่างแน่นอน

โดยคอนเซ็พท์งาน “The Wayfarer” นั้นเปรียบเสมือนการรวมตัวของนักเดินทาง ที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ และได้เข้ามาผ่อนคลาย พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แปลกใหม่กับเพื่อนนักเดินทางด้วยกันตามบาร์วิสกี้ต่างๆ ซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นจะมีการบ่มหรือกลั่นวิสกี้กันเอง และเปิดเป็นร้าน

หรือบาร์อยู่หน้าบ้าน โดยเสน่ห์ของการดื่มวิสกี้นั้นอยู่ที่แต่ละสถานที่และแหล่งวัตถุดิบทำให้รสชาติของวิสกี้นั้นแตกต่างกันไป บรรยากาศภายในงานจึงจำลองเป็น Whiskey Saloon เพื่อให้แขกผู้มีเกียรตินั้นได้ดื่มด่ำ

บรรยากาศและรสชาติอันเหนือระดับของ Johnnie Walker Green Label และ Johnnie Walker Island Green อย่างแท้จริงในแบบที่ทุกคนยังไม่เคยสัมผัส โดยได้ เจนณรงค์ ภูมิจิตร Senior Brand Ambassador ของ Johnnie Walker เป็นผู้เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้

กิจกรรมทำนายโชคชะตา โดย อ.จุฑามาศ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัด และศาสตร์การทำนายพลังหยั่งรู้ด้วยหินสีอันดับ 1 ของเมืองไทย , กิจกรรมทำนายโชคชะตาโดย หมอเอ็ม หมอดูไม้ติ้ว

รวมไปถึงเมนูอาหารและค็อกเทลที่เสิร์ฟตลอดปาร์ตี้ล้วนได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของเชฟและมิกโซโลจิสต์ระดับท็อปของวงการ สร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจาก Johnnie Walker Green Label และ Johnnie Walker Island Green ครึกครื้นด้วยเสียงเพลงและโชว์ Striding Man สุดพิเศษของตราสัญลักษณ์คนเดินที่เป็นโลโก้อยู่คู่กับ Johnnie Walker ร่วม 200 ปี ที่สร้างสีสันในงานปาร์ตี้ พร้อมกิจกรรม Horoscope โดย อ.จุฑามาศ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัด และศาสตร์การทำนายพลังหยั่งรู้ด้วยหินสีอันดับ 1 ของเมืองไทย และหมอเอ็ม หมอดูไม้ติ้ว แด่นักเดินทางภายในงานที่ชอบความเสี่ยงและความท้าทาย จนการเดินทางในค่ำคืนที่แสนเอ็กซ์คลูซีฟสิ้นสุดลงด้วยความประทับใจพร้อมประสบการณ์แปลกใหม่สุดล้ำของนักเดินทาง

