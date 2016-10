เดี๋ยวนี้ “คาเฟ่เปิดใหม่” น่านั่ง ไอเดียเก๋เก๋ ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด แต่ละร้านก็ต่างนำไอเดียที่น่าสนใจมาแต่งเติม ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหาร การตกแต่งจานให้ดูน่ากิน และรวมไปถึงการตกแต่งภายในร้านให้ดูมีสไตล์เพิ่มมากขึ้น

เวลาจะเลือกร้านอาหารสักร้าน วัยรุ่นอย่างเราๆ ส่วนใหญ่จะมองหาร้านสวยๆ เก๋เก๋ ก่อน รองลงมาคือรสชาติอาหาร แหมะ! ก็นะสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพอัพลงโซเชียลมีเดีย ต่างๆ ก็ต้องเลือกร้านสักหน่อย แล้ววัยรุ่น (มีความเรียกตัวว่าวัยรุ่น!! ยิ้มอ่อน) อย่างเราจะค้นหาร้านสักทีก็ต้องเปิดเน็ตสิถึงจะรวดเร็วดี และเดี๋ยวนี้ก็มีแอพพลิเคชั่นมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาไปอีก! สะดวกสบายอะไรเช่นนี้ ว่าแล้วหยิบมือถือขึ้นมาเปิด iPick ค้นหาร้านใหม่ๆ กันเลยจ้า

ซึ่ง วันนี้กิมจิ เปิดแอพพลิเคชั่น iPick มาได้ 4 คาเฟ่เปิดใหม่ น่านั่ง แต่ไม่อยากดูคนเดียวอยากให้เพื่อนๆ ไปลิ้มชิมรสกันที่ร้านด้วย ไปดูกันคะว่ามีร้านอะไรน่าสนใจกันบ้าง

1.Bonnie Dolly’s

ใครชอบจิบชายามบ่ายภายใต้ร้านที่มีบรรยากาศแบบอังกฤษ ต้องลองมาที่ Bonnie Dolly’s ที่ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 26 ภายในร้านล้วนตกแต่งไปด้วยสัญลักษณ์ของชา ทั้งโคมไฟรูปกาน้ำชา หรือช้อนชาที่ประดับบน ที่นี่มีชาให้เลือกกว่า 30 ชนิด อย่างเช่น Jasmine Rose Lavender Black Tea และ Butterfly Pea Blueberry เสิร์ฟพร้อมกับเซ็ทของหวานสำหรับสองคนที่มีทั้งสโกนหลายรสชาติ ทานคู่กับแยมโฮมเมดและ Clotted Cream รสชาติดั้งเดิม ขนมอบ 3-4 ชิ้นที่จะไม่เหมือนกันแต่ละวัน รวมทั้งแซนด์วิช 6 คู่ นอกจากแบบเซ็ทแล้วยังมีของหวานอื่น ๆ อีกอย่าง Lychee Rose Mousse มูสกลิ่นกุหลาบ สอดไส้เนื้อลิ้นจี่ และ Thai Tea Chocolate รสชาไทยสอดไส้ช็อกโกแลตลาวา

ซอยสุขุมวิท 26

โทร: 080-080-0003

เปิดบริการทุกวัน 09:00 – 21:00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipick.com/bangkok/th/restaurant/30010288

2.Café Mademoiselle

คาเฟ่เล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ภายในรั้วของโรงพยาบาล BNH และติดกันกับโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ที่คนรักขนมอบห้ามมองข้าม เพราะร้านนี้ซ่อนความอร่อยสไตล์โฮมเมดตามแบบฉบับฝรั่งเศสแท้ๆ ไว้คอยเสิร์ฟกันแบบอบสดใหม่วันต่อวัน และอาหารเบาๆ อย่างซุปและสลัด (แนะนำให้โทรสอบถามและจองขนมล่วงหน้าก่อนแวะไปจะได้ไม่เสียเที่ยว) โดยฝีมือของสองสาวชาวฝรั่งเศสที่เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบคุณภาพนำเข้าในจำนวนจำกัดเท่านั้น โดยเมนูจะผลัดเปลี่ยนไปในทุกๆ วัน รวมไปถึงจานหนักหน่อยอย่าง Pot of the Day ที่มีให้เลือก อาทิมักกะโรนีโบโลเนส ซุปฟักทอง และ Quiche of the Day ก่อนกลับบ้านอย่าลืมซื้อขนมคานาเล่กลับบ้านกัน

โรงพยาบาล BNH ซอยคอนแวนต์

โทร: 087-078-3684

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 07:00 – 16:30 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.ipick.com/bangkok/th/restaurant/30009951

3.Little Bao

Little Bao เป็นร้านเบาที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงมาจากประเทศฮ่องกง ด้วยตัวร้านที่ตกแต่งแบบจีนสมัยใหม่ และไฟนีออนสีชมพูรูปเด็กที่เป็นเอกลักษณ์ ที่นี่ตั้งอยู่ที่ 72 Courtyard และยังมีเมนูจานพิเศษที่หาทานได้เฉพาะสาขานี้ที่เดียวอย่าง Orange Chicken, Truffle Fries และ Squid Vermicelli Salad สำหรับเบาจานที่ขายดีที่สุดของที่นี่ก็มีทั้ง Sichuan Chicken Bao และ Pork Belly Bao ที่ถูกเพิ่มรสชาติด้วยซอสหอยนางรม โรยด้วยงาและใบชิโสะ และสำหรับคนรักของหวาน ต้องลอง Guss Damn Good เบาที่นำมาทอดสำหรับทานกันไอศกรีมจากร้านโดยมีให้เลือกระหว่างรสชาเขียวและ Salted Caramel นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีค็อกเทลที่มีกลิ่นอายของความเป็นจีน ให้ได้ลองเลือกดื่มด่ำกันอีกด้วย

72 Courtyard ซอยทองหล่อ

โทร: 02-392-6922

เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ 18:00 – 00:00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.ipick.com/bangkok/th/restaurant/30010387

4.Butterfly Organic Place

ร้านสีขาวที่ดูโดดเด่นสะดุดตาย่านทองหล่อ กับโลโก้รูปผีเสื้อที่ดูไร้เดียงสา นั้นคือร้านที่คนทานอาหารออร์แกนิกจะต้องเคยได้ยินชื่อมาก่อนอย่าง Butterfly Organic Place ซึ่งเป็นเจ้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นม และโยเกิร์ตออแกร์นิกชื่อ Butterfly ที่มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปตามซุปเปอร์มาเก็ต โดยตอนนี้ได้เปิดร้านเป็นของตนเอง โดยใช้พิ้นที่ชั้นล่างของออฟฟิศเนรมิตให้เป็นคาเฟ่อาหารออแกร์นิกสีขาวสะอาดพร้อมที่นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ในสวน ที่นี่มีนมให้เลือก 4 รสชาติอีกทั้งยังมีโยเกิร์ตออร์แกนิกที่มีถึง 7 รสชาติ อย่างเช่น น้ำผึ้ง วนิลลา เมล็ดเชีย และ สตรอว์เบอร์รี่ นอกจากนั้นยังมีกาแฟออแกร์นิกให้นั่งทานชิลล์ๆ อีกด้วย

23/6 ซอยนภาศัพท์ 2

โทร: 089-894-3316

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 09:00 – 17:30 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.ipick.com/bangkok/th/restaurant/30010847

หวังว่าทั้ง 4 คาเฟ่นี้จะโดนใจใครหลายๆ คน ถ้าสะดวกที่ไหนก็ลองไปแวะชิมหรือไปนั่งชิลๆ กันได้คะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.ipick.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย Admin PakKimji

