ไวน์แพริ่งดินเนอร์ (12 ต.ค.นี้) คืนเดียวเท่านั้น ที่เดอะเฮ้าส์ออนสาทร

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารที่พิเศษกว่าเดิมกับไวน์แพริ่งดินเนอร์ที่คุณไม่ควรพลาด

12 ต.ค. นี้ คืนเดียวเท่านั้น ที่เดอะเฮ้าส์ออนสาทร

ดื่มด่ำไปกับไวน์แพริ่งดินเนอร์ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคย กับเมนูอาหารโดย เชฟ ฟาติห์ จับคู่กับไวน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษที่ ห้องอาหารเดอะไดน์นิ่งรูม – เดอะเฮ้าส์ออนสาทร

ชฟฟาติห์ ทูทัค (Fatih Tutak) ผู้อำนวยการด้านอาหาร (Director – Culinary) ของเดอะเฮ้าส์ออนสาทร (The House on Sathorn) เชิญชวนให้คุณมาร่วมเดินทางและสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารและเรื่องราวของอาหารที่ถูกถ่ายทอดสู่เมนูอาหารแต่ละจานกับ เทสติ้ง เมนู (Tasting Menu)พร้อมด้วยการจับคู่กับไวน์รสเลิศ (Wine Pairing) ที่จะยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณไปอีกขั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นคืนเดียวเท่านั้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ ห้องอาหารเดอะไดน์นิ่งรูม

เทสติ้ง เมนูสำหรับค่ำคืนนี้ประกอบไปด้วยเซ็ทเมนูอาหาร 8 คอร์ส รับประทานจับคู่กับไวน์ เช่น‘Red Parfait’มูสฟัวร์กราส์ที่มาพร้อมกับบีทรูท จับคู่อย่างลงตัวกับไวน์ Nikolaihof Riesling Dachau 2016 Austria,‘Sunday Yum Cha in Causeway Bay’ ร็อคล็อปสเตอร์เสิร์ฟคู่กับผักแม้วและชาแลปซาง ซูชอง (LapsangSouchong)จับคู่กับไวน์Si Vintners Si Red Margaret River 2013 Austria เพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องกับขนมหวาน‘On my Way Home to Silom’เมนูขนมดัดแปลงจากกล้วยปิ้งของไทยเสิร์ฟพร้อมมูสกล้วย ราดด้วยซอสคาราเมล จับคู่กับไวน์Offley White Porto Portugal

“ไวน์ แพริ่ง ดินเนอร์” ราคา 4,800++ บาท/ท่าน (รวมเครื่องดื่มต้อนรับและไวน์แพริ่ง 8 แก้วแล้ว) เฉพาะวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ ห้องอาหารเดอะไดน์นิ่งรูม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 02 344 4025

ติดตามข่าวสารอัพเดทของเดอะเฮ้าส์ออนสาทรได้ที่ www.facebook.com/thehouseonsathorn

อินสตาแกรม @thehouseonsathornหรือ เว็ปไซต์ www.thehouseonsathorn.com

